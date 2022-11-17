Грузия назначила послом в Казахстане экс-директора телеканала Imedi

17 ноя. 12:30

Послом Грузии в Казахстане назначен бывший гендиректор грузинского телеканала Imedi Николоз Лалиашвили, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Первую встречу с дипломатом и пожелал ему удачи на новой должности премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Республике Казахстан Николозом Лалиашвили. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, обсуждались основные направления сотрудничества Грузии и Республики Казахстан. Ираклий Гарибашвили поздравил Николоза Лалиашвили с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.