Азербайджан празднует День национального возрождения

17 ноя. 11:55

Народ Азербайджана сегодня отмечает День национального возрождения – он был объявлен государственным праздником 17 ноября 1992 года.

История этого праздника связана с национально-освободительным движением, которое зародилось в Баку в ноябре-декабре 1988 года. 17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе, под председательством общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В соответствии с принятым на ней решением из названия автономной республики были исключены слова "советская" и "социалистическая", - передает Sputnik Азербайджан.

Этим был сделан первый шаг к возрождению национальной государственности Азербайджана.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в соцсети публикацией по случаю Дня национального возрождения.