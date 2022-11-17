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Балкон с драчунами упал на Kia в Краснодаре

Балкон с драчунами упал на Kia в Краснодаре

Балкон обрушился на припаркованный возле дома автомобиль Kia на Западном обходе.  в Краснодаре.

Как поясняет Telegram-канал Kub Mash, молодые люди вышли на балкон, где между ними завязалась драка.  Из-за сильного удара о стены конструкция обрушилась на припаркованный у дома автомобиль Kia.

В результате ЧП пострадали три человека, они госпитализированы.

Иномарка также получила повреждения – у нее разбито лобовое стекло, капот, а также отломан один из стеклоочистителей. Также владельцу машины придется заменить помятый радиатор охлаждения.

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