Балкон с драчунами упал на Kia в Краснодаре

17 ноя. 11:55

Балкон обрушился на припаркованный возле дома автомобиль Kia на Западном обходе. в Краснодаре.

Как поясняет Telegram-канал Kub Mash, молодые люди вышли на балкон, где между ними завязалась драка. Из-за сильного удара о стены конструкция обрушилась на припаркованный у дома автомобиль Kia.

В результате ЧП пострадали три человека, они госпитализированы.

Иномарка также получила повреждения – у нее разбито лобовое стекло, капот, а также отломан один из стеклоочистителей. Также владельцу машины придется заменить помятый радиатор охлаждения.