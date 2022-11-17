В США расставили приоритеты в отношениях с Баку и Ереваном

17 ноя. 11:49

Помощник Госсекратаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид огласила приоритеты Вашингтона в отношениях с Азербайджаном и Арменией.

Она отметила, что приоритетными целями США в Азербайджане являются безопасность, экономический рост, демократия и права человека. Также Белый дом совместно с Баку намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом и пресечением наркотиков.

Кроме того, в приоритеты нацбезопасности Штатов входит повышение безопасности энергетической инфраструктуры Каспия.

Также Донфрид заявила, что Вашингтон продолжит расширять партнерство с Арменией в сфере безопасности, а также сотрудничества в демократическом и экономическом развитии.

По словам помощника госсекретаря, поддержка мира между Баку и Ереваном отвечает интересам нацбезопасности США. Кроме того, она добавила, что Штаты позитивно оценивают турецко-армянский диалог по нормализации, при этом добавив, что отношения США и Армении никогда не были прочными.