Чеченский Ачхой-Мартан станет городом

17 ноя. 11:40

В крупном чеченском селе Ачхой-Мартан проведут масштабную реконструкцию, после которой власти республики будут добиваться придания ему статуса города, - написал сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В ближайшее время здесь планируется начать масштабные строительные работы по облагораживанию территории села, возведению социальных и других объектов для последующего придания ему статуса города. Вместе с главой администрации Ачхой-Мартановского муниципального района мы осмотрели подлежащие основательной реконструкции участки, а также места возможного строительства объектов", - написал Кадыров.

В селе планируется смена коммуникаций, возведение многоквартирных домов, больниц, детских садов, школ, зон отдыха.

"В скором времени нам предстоит по настоящему огромный объем работы по созданию лучших условий для жителей Ачхой-Мартана. Задача - превратить его в один из самых привлекательных и комфортных городов", - рассказал глава Чечни, он поручил правительству сформировать штаб по реконструкции Ачхой-Мартана и заняться подготовкой необходимой документации для начала строительных работ, которые запланированы на середину следующего года.

Напомним, районный центр Ачхой-Мартан с населением более 30 тыс человек находится в 40 км к юго-западу от Грозного.