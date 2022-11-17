Еще 5 680 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в России

17 ноя. 11:36

В России за минувшие сутки выявили 5 680 новых случаев заражения COVID-19.

В Москве новых случаев 1 073, в Санкт-Петербурге - 465, в Подмосковье - 208. В Краснодарском крае - 66, в Ставропольском крае - 55, в Крыму - 28, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 8, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 520 021.

Госпитализированы за сутки 1 113 человек. Выздоровели 6 735 пациентов, за все время - 20 925 972.

Умер за сутки 61 человек, с начала пандемии - 391 273.