Азербайджан и Россия продолжают наращивать товарооборот

17 ноя. 11:26

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 10 месяцев 2022 года составил $2,868 млрд. Это на 22,3% больше аналогичного показателя в прошлом году, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

Уточняется, что в январе - октябре экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $719,1 млн (на 3,2% больше показателя прошлого года), а импорт товаров из России - $2,149 млрд (на 30,4% больше в сравнении с прошлым годом).

Согласно информации ГТК, Россия по итогам 10 месяцев заняла 3 место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 6,19% всего внешнеторгового оборота республики.