Замдиректора астраханской структуры ОСК стал фигурантом уголовного дела

17 ноя. 11:22

Заместитель директора ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, структура "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК), а также сотрудник центра и подрядчик подозреваются в незаконном обналичивании средств компании, - сообщает следственное управление СК РФ по Астраханской области.

"По версии следствия, с апреля по июль 2021 года заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Южный центр судостроения и судоремонта", действуя в сговоре с подчиненной и генеральным директором фирмы, согласовал реестр платежей компании, в которых были указаны оплаты авансов по несуществующему договору с фирмой на оказание услуг", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

По данному договору на расчетный счет фирмы поступили 5,8 млн рублей, которые были обналичены генеральным директором фирмы и поделены сумму между подозреваемыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".