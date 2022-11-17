Эрдоган заявил об укреплении сотрудничества Турции с Азербайджаном

17 ноя. 11:01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам Форума молодых предпринимателей Азербайджана, организованного совместно Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества и Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики страны.

В своем письме он отметил, что Турция укрепляет сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах в соответствии с девизом "Один народ, два государства".

"Мы решительными шагами движемся к успешному будущему", - сказано в тексте.