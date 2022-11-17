Казахстан займет у МБРР средства на постковидное восстановление экономики

17 ноя. 11:00

Депутаты казахстанского сената сегодня приняли законопроект о ратификации соглашения о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Средства займа привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию коронавируса, - сообщил министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

"Заем МБРР предоставляется Казахстану в сумме 345,7 млн евро со сроком погашения 11,5 года, включая льготный период в 2,5 года. Ставка вознаграждения составляет Европейская межбанковская ставка+переменный спред, единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа", - сообщил министр.

Средства займа будут выделены после вступления в силу соглашения в виде единого транша, принятый парламентом законопроект направлен на подпись президенту Казахстана.