Вагоны с цементом сошли с рельсов в Чечне

На перегоне Червленная - Узловая в Чеченской Республике утром в четверг сошли с рельсов четыре вагона с цементом, информирует пресс-служба РЖД.
"На перегоне Червленная - Узловая в Чеченской Республике произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Груз - цемент. Угрозы окружающей среде нет. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет", - сообщает ведомство, уточняя, то в результате ЧП никто не пострадал.
В настоящее время на месте ведутся работы по ликвидации последствий схода. Причины происшествия устанавливаются.