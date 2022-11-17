Вагоны с цементом сошли с рельсов в Чечне

17 ноя. 10:49

На перегоне Червленная - Узловая в Чеченской Республике утром в четверг сошли с рельсов четыре вагона с цементом, информирует пресс-служба РЖД.

"На перегоне Червленная - Узловая в Чеченской Республике произошел сход четырех вагонов грузового поезда. Груз - цемент. Угрозы окружающей среде нет. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет", - сообщает ведомство, уточняя, то в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на месте ведутся работы по ликвидации последствий схода. Причины происшествия устанавливаются.