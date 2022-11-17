Варданян "возглавит" фейковый режим сепаратистов в Карабахе?

17 ноя. 10:44

Миллиардер Рубен Варданян вскоре может "возглавить" контролируемый из Еревана фейковый режим сепаратистов в Карабахском экономическом районе, об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание Hraparak.

По данным газеты, сепаратисты уже договорились, что "на каком-то этапе" Варданян возьмет под контроль и "силовые структуры" незаконного режима.

Уточняется, что другие его участники не сомневаются в "плавном" начале процесса "смены власти" в пользу Варданяна: армянский политик Араик Арутюнян "потихоньку передает" ему свою роль "президента" фейкового режима.

Напомним, 4 ноября Рубен Варданян вступил в "должность" т. н. "госминистра Карабаха".