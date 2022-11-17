СМИ: иранскому режиму пока ничего не угрожает

17 ноя. 10:39

Протестные акции в Иране пока не угрожают правящему иранскому режиму, - заявил в интервью аналитическому изданию Oriental Express израильский эксперт, иранист доктор Раз Цимт.

"Угрозы для режима пока не существует, поскольку в силовых структурах, включая КСИР, все еще нет раскола. Кроме отдельных забастовок торговцев и рабочих-нефтяников, широкие социальные слои пока не присоединились к протестам", - констатировал он.

В то же время нынешний режим не в состоянии подавить эти акции протеста, и они могут продолжаться долго, что повергает Иран в патовую ситуацию, - отметил эксперт.

Что касается антиазербайджанской истерии, раздуваемой в иранских СМИ, то она связана с опасениями Ирана в связи с ситуацией на Кавказе, но реальное столкновение двух стран маловероятно, - прогнозирует Раз Цимт.