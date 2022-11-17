Казахстан и Азербайджан намерены достичь миллиардного товарооборота

17 ноя. 10:37

Казахстан и Азербайджан собираются увеличить товарооборот между двумя странами до $1 млрд в год. Об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

По его словам, в настоящее время разрабатываются новые проекты в различных сферах, работают торговые дома двух стран. «Также, возможности создания Транскаспийского газопровода, транспортно-коммуникационный коридор с Востока на Запад вдоль исторического «Великого Шелкового пути» и многие другие проекты являются важными аспектами развития двусторонних отношений», - сказал он в ходе общения с журналистами.

Далее Абдыкаримов напомнил, что в этом году исполняется 30 лет установления дипотношений межу Азербайджаном и Казахстаном. «Как посольство мы реализовали ряд инициатив в связи с этим событием. Сейчас идет работа над документальным фильмом на эту тему, а также готовится к изданию книга», - указал дипломат.

В заключение посол отметил, что Казахстан и Азербайджан имеют многовековую историю дружеских отношений.