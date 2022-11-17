В Баку открылся XI Российско-азербайджанский межрегиональный форум

XI российско-азербайджанский межрегиональный форум стартовал в Баку.

В ходе мероприятия пройдут круглые столы на темы "Инструменты поддержки экономического сотрудничества в новую эпоху", "Транспортные коридоры в Азербайджане и России: вызовы и развитие", "Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере МСП: цифровая эпоха", "Диалог в аграрной сфере: актуальные вызовы и современные решения", а также "Гуманитарное изменение российско-азербайджанского союзничества".

По итогам форума состоится пленарное заседание, в котором примут участие главы правительств двух государств – Михаил Мишустин и Али Асадов. Также Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, Россия и Азербайджан - стратегические партнеры, которых связывают древние узы. Страны также находятся на одной стадии экономического развития, много сходства и между их экономическим моделями и экспортными потенциалами.

"Сегодня на фоне происходящих в мире процессов Россия и Азербайджан должны больше сотрудничать, либерализовать экономические связи, снижать таможенные тарифы. У нас уже есть соглашения, по которым на многие товары имеются преференции, но я считаю, что эти торгово-экономические отношения должны развиваться. Естественно, этому процессу должны дать импульс и межправительственные связи, соответствующие законодательные акты, которые привели бы к улучшению как внешнеэкономических отношений, так и кооперированию", - указал эксперт.

По его словам, Москва и Баку должны воспользоваться моментом - необходимо более активное сотрудничество региональных стран для создания соответствующих цепочек добавочной стоимости и для развития регионов. "Экономическое развитие мировой экономики показывает, что для интеграции в мировую экономику в приоритете именно региональное развитие, иначе очень сложно интегрироваться с Америкой и другими странами. Выход из положения - только сотрудничество между региональными странами. Поэтому экономические связи между Россией и Азербайджаном должны развиваться для их устойчивого развития", - заявил Эмин Гарибли.

Говоря о текущем уровне развития российско-азербайджанского экономического сотрудничества, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC отметил важную роль, которую играет общая ситуация, положение в мировой экономики - необходимо оперативно реагировать на эти процессы. "Сейчас многие страны вводят санкции, используют двойные стандарты, причем как в отношении России, так и в отношении Азербайджана, и это заставляет нас сближаться. Выход из положения - только улучшение экономических связей между нашими странами", - подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодняшний день Россия и Азербайджан готовы контактировать в первую очередь в сельском хозяйстве. "В Азербайджане из-за его географического положения Азербайджана нехватка зерновых культур, Россия заинтересована в бахчевых, вр фруктах. И все возникающие сложности мы должны решать для улучшения внешнеэкономических связей", - заявил Эмин Гарибли.

"Дальше нужно создавать соответствующие институты развития, скажем, региональные банки развития, которые бы содействовали кооперации между нашими странами, прежде всего в проектах в производственных отраслях, имеющих региональное значение, чтобы с этими товарами можно было выходить на мировой рынок. Эти отрасли, с одной стороны, должен выявлять рынок, с другой стороны, государства должны создавать условия для развития в первую очередь обрабатывающей промышленности и сферы услуг", - заключил Эмин Гарибли.