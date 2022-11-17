До конца года в России заработают турецкие сети фастфудов

17 ноя. 10:10

Турецкие сети общественного питания планируют до конца 2022 года выйти на российский рынок, - рассказали в Департаменте торговой недвижимости NF Group.

"Сети формата "фаст-фуд" Chitir Chicken и Yesen Burger планируют начать работать по франшизе, за счет собственных вложений владельцев откроются ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica, - рассказали в агентстве, пишет "КП".

В планах Little Kitchen - до конца 2022 года открыть три ресторана, а в Arabica пока объявили лишь о запуске первого флагманского кафе-магазина в Москве.