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Ушел из жизни легендарный российский фигурист Александр Горшков

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На 77 году ушел из жизни легендарный российсуий фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, - сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря", - сказал Коган, передает ТАСС.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост, в последний раз - в мае нынешнего года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Горшков по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы. С 2001 года он являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а в период с 1998-го по 2010-й был председателем технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев.

Горшков – кавалер ордена "Знак Почета" (1972), Трудового Красного Знамени (1976), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III степеней (2022), Почета (2014), Дружбы (2018). В 1988 году вместе с Пахомовой он был введен в Зал славы мирового фигурного катания. 

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