Спасти деревянные мечети Грузии

Непритязательное деревянное строение в грузинском селе Джвани больше похоже на дачу, чем на божий дом. Как и у большинства других мечетей на юго-западе Грузии, фасад здания практически ничем не отличается от традиционного двухэтажного деревянного дома. Но внутри скрывается удивительный мир, изобилующий искусными орнаментами и резьбой. Под куполом, расписанном цветами, расположился просторный молельный зал, а балконы оплетают золотые арабески. В верхней части михраба, по направлению к которому молятся верующие, желтые цветы расцветают на голубом дереве, рассказывает Eurasianet.

Подобными скрытыми сокровищами усеяны зеленые склоны черноморского побережья Аджарии, где насчитывается более полусотни деревянных мечетей, и некоторые из них по-прежнему действующие. Многие из них защищены по периметру каркасами из гофрированной стали, скрывающими красочный мир, который не все жители Грузии готовы принять в качестве национального достояния.

В поселке Агара интерьер мечети вдохновлен субтропическими пляжами Аджарии. На голубых стенах тут и там красуются пальмовые и лимонные деревья. В соседней деревне Горжоми, в самой большой деревянной мечети в Грузии, изображен османский пароход. Уникальным сооружениям, некоторым из которых более 200 лет, почти нет места в грузинской культуре - как и другому исламскому наследию, недооцененному преимущественно христианской нацией.

”Эти мечети не указаны как достопримечательности ни на туристических картах, ни на веб-сайтах местных муниципалитетов, - говорит Заза Микеладзе, координатор группы ”Солидарность”, поддерживающей мусульман Аджарии. - Они не включены ни в один культурный и этнографический маршрут этой части Грузии”.

Многие аджарские деревянные мечети созданы в уникальным грузинском стиле и охраняются как памятники культуры, в том числе и самая старая из сохранившихся мечетей региона (1818 года) в селе Ахо.

Однако большинство грузин считают мечети, как и их прихожан, следствием иностранного влияния.

”Исламская культура в целом рассматривается как иностранная. Этим частично объясняется тот факт, что мечети в очень плохом состоянии и не привлекают особого внимания на национальном уровне”, -говорит Микеладзе, аджарский мусульманин.

Большинство мечетей было возведено в период, когда Османская Турция управляла регионом, политическая и религиозная карта которого неоднократно менялась. В конце XVIII века под влиянием османов местные грузины обратились в ислам. В XIX веке Российская империя предпринимала попытки вернуть мусульман в христианство, а в советское все религии подверглись гонениям. Тогда многие мечети перестали функционировать. Некоторые использовались в качестве складских помещений. Медресе были закрыты, а религиозные исламские практики запрещены. Аджарское ”мусульманское сообщество постепенно стало ”невидимым”, сократившись до устных традиций”, пишет историк Руслан Барамидзе.

Получив независимость Грузия гордо объявила себя христианской нацией. Православие вернулось как мощный, древний символ национальной идентичности. ”Грузинское государство выбрало путь этно-конфессионального национализма, что противоречит принятию памятников исламской культуры в качестве исконно грузинских”, - объясняет Микеладзе.

Многовековое исламское культурное наследие по-прежнему рассматривается как нечто чуждое.

На самом деле, аджарские мечети были построены грузинами для грузин. Причудливый интерьер мечетей создавался местными лазскими ремесленниками (лазы говорят на родственном грузинскому языке и сегодня проживают преимущественно в соседних регионах Турции). Орнаменты в виде виноградной лозы, традиционно встречающиеся в грузинских церквях, присутствуют и в аджарских мечетях.

Группа ”Солидарность”, которой управляет Микеладзе, стремится сохранить мечети и продвигает их в качестве объектов культурного наследия. Группа работает с государственными управлениями и СМИ, привлекая внимание к сооружениям и косвенным образом борясь за то, чтобы мусульмане Грузии были приняты как полноценные члены грузинского общества.