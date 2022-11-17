Боррель: санкции против России не мешают поставкам продовольствия в мире

17 ноя. 9:52

Санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире, выразил уверенность глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Санкции против России …не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности", - заявил сказал он.

Напомним, что зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, срок окончания договора - 19 ноября.