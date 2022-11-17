В международном аэропорту Багдада вновь вспыхнул пожар

17 ноя. 9:40

Сегодня утром в одном из залов международного аэропорта столицы Ирака спустя двое суток после предыдущего снова вспыхнул пожар, пострадавших нет, - сообщило иракское информационное агентство Shafaq.

"Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм. На место прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить. Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину", - сообщило издание, передает РИА Новости.

Рейсы из аэропорта выполняются в штатном режиме, - отметила администрация воздушной гавани.

Напомним, во вторник в зале вылетов международного аэропорта Багдада тоже произошел пожар, который оперативно потушили. Никто из пассажиров не пострадал, однако из-за густого задымления трое сотрудников, обсуживающих зал вылета, отравились угарным газом и были госпитализированы.