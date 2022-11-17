Пожилая жительница Пятигорска и ее дочь стали жертвами сына пенсионерки. Как установило следствие, между ними произошел конфликт на почве раздела имущества.
«Он нанес им множественные удары в область груди. От полученных ранений женщины скончались на месте. Оставив тела в одной из комнат квартиры, подозреваемый на протяжении длительного времени распивал спиртные напитки», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ставропольскому краю.
Подозреваемый задержан, суд избрал ему в качестве меры пресечения – заключение под стражу. Расследование продолжается.
Житель Пятигорска расправился с матерью и сводной сестрой
Пожилая жительница Пятигорска и ее дочь стали жертвами сына пенсионерки. Как установило следствие, между ними произошел конфликт на почве раздела имущества.
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