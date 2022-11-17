Посол АР в Германии: даже Макрон подтвердил, что Карабах - это Азербайджан

17 ноя. 9:32

Сам президент Франции Эммануэль Макрон подтверждал, что Карабах - это Азербайджан, напомнил в связи с принятием Сенатом Франции антиазербайджанской резолюции посол АР в Германии Насими Агаев.

"Даже президент Франции подтвердил тот неоспоримый факт, что Карабах - это Азербайджан. Он просто повторил то, что уже давно установлено ООН. Никакая резолюция Сената не может изменить эту легальность", - написал дипломат на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что Ереван должен уважать международное право и территориальную целостность Азербайджана.

Напомним, о том, что Карабах и районы вокруг него - международно признанные территории Азербайджана, Макрон напомнил на встрече в филиале армянского фонда "Айастан" в ноябре 2020 года.