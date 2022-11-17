США и ЕС безуспешно ищут противовес китайской инициативе

США и Евросоюз в очередной раз пообещали противостоять китайской инициативе ”Один пояс - один путь” - масштабному проекту по созданию современного Шелкового пути за счет инвестиций в инфраструктуру. Американцы и европейцы попытались привлечь внимание к своей схеме на $600 млрд, служащей ответом на усилия Пекина по реализации политики "мягкой силы" за счет вложения грандиозных средств в порты, дороги, железнодорожные пути и энергетические коридоры в странах с развивающейся экономикой.

Как отмечает Politico, подобные заявления звучали из Вашингтона и Брюсселя уже много раз. Однако сейчас, сидя в конференц-зале роскошного отеля Kempinski с видом на Индийский океан, американский президент Джо Байден и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представили Партнерство по развитию глобальной инфраструктуры и инвестиций (PGII) в присутствии Джоко Видодо, президента принимающей в этом году саммит G20 Индонезии.

”Мы предлагаем основанное на ценностях, качественное и прозрачное инфраструктурное партнерство для стран с низким и средним доходом”, - заявила фон дер Ляйен. Эти слова тоже звучали раньше. Идея PGII возникла на саммите G7 в Великобритании в 2021 году, формальное ее осуществление началось в июне снова на саммите G7. До этого США предлагали план ”Восстановления лучшего мира”, а ЕС - инициативу ”Глобальные ворота”.

У Запада неплохо получается запускать и называть проекты-конкуренты китайской инициативы, однако вопрос заключается в том, способны ли они в действительности бросить серьезный вызов Китаю.

Тревожным для Байдена и фон дер Ляйен должен был стать тот факт, что лишь немногие развивающиеся страны приняли участие в презентации мощного послания для китайского ”Одного пояса - одного пути”. Главный соперник Китая, Индия, и принимающая Индонезия - были единственными из развивающихся экономик, кто присутствовал на встрече.

Запад на протяжении многих лет не может справиться с задачей по созданию собственного бренда. Китайский план молниеносно стал воплощаться посредством стали и бетона, тогда как западный ответ по-прежнему представляет собой нечто неопределенное.

В первую очередь, инициатива - это способ ”собрать ноу-хау, экспертов и самое главное, деньги с нескольких стран”, - говорит Эрин Мерфи из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Антуан Бонда, эксперт по Китаю из парижского Фонда стратегических исследований, раскритиковал Запад за неспособность предложить конкретные проекты: ”Если мы хотим, чтобы нам доверяли, нужно меньше рассуждать и приступать к выполнению конкретных проектов, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе”.

Невыгодное положение ЕС

У Китая есть конкурентное преимущество первопроходца. Осуществление инициативы ”Один пояс - один путь” началось в 2013 году: тогда развивающиеся страны рассматривали Пекин как возможность для укрепления собственных экономик.

Для усиления влияния глобальной стратегии Пекин может использовать государственные компании, а вот Брюссель и Вашингтон не в силах принудить корпорации к участию, хотя они и стремиться привлечь частный сектор к своим инициативам.

Кое-какие планы у США и ЕС все-таки есть, но они довольно смутные, а время их осуществления растянуто. Будучи критически важными партнерами с точки зрения развития и предоставления помощи, они далеки от того, чтобы играть роль важных торговых рычагов, как это удалось Китаю. Европейские планы включают строительство плавучих фотоэлектрических электростанций в Албании, а также гидроэнергетические проекты в Намибии, Египте, Казахстане, Индии и Чили. Американские схемы варьируются от улучшения санитарных условий в Восточном Тиморе до поддержки системы здравоохранения в Бразилии.

Запад пытается угнаться за Китаем, но сравняться по масштабам и охвату с инициативой ”Один пояс- один путь” невозможно.

”Но ведь можно поступить умнее: обеспечивать качество, а не количество проектов, и в тех областях, куда Китай не пробрался”, говорит Мерфи.

Некоторые политики в Брюсселе уверены, что программа ”Глобальные ворота” не была осуществлена, поскольку ее должен был возглавить Генеральный директорат по международному сотрудничеству и развитию. ”Европейская служба внешних связей куда лучше бы подошла для разработки стратегий проектов, поскольку она, в отличие от Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию, менее склонна к осуществлению программ помощи и развития и более критично относится к китайским вызовам”, - сказал один из европейских дипломатов.

Инициатива ”Один пояс - один путь” нередко подвергается критике: ее обвиняют в создании долговых ловушек для стран-партнеров, в том числе Черногории и Шри-Ланки, за счет экономически неустойчивых совместных проектов.

Решительный ответ определенно в геополитических и экономических интересах Запада, считает Франческа Гиретти из Института китайских исследований Меркатора: "Из-за отсутствия активности со стороны Запада в тех странах и регионах, где присутствует Китай, мы теряем связи с государствами, которые играют важную роль на международных площадках, например, в ООН, а также представляют экономический интерес для обеспечения нашего будущего процветания. Нам очень важно обеспечить себе это право. К сожалению, мы уже много раз ошиблись”.

По словам Гиретти, Западу сложно конкурировать с пекинской инициативой из-за разногласий по поводу необходимости программ развития и реализации более стратегического подхода: ”Мы продолжаем предлагать помощь странам, которые просто хотят с нами сотрудничать, и в то же время не продвигаем ни стратегические, ни экономические интересы”.