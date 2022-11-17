Раскрыта причина отказа 36 депутатов Сената Франции голосовать за антиазербайджанскую резолюцию

17 ноя. 9:28

По результатам недавнего голосования во французском Сенате по антиазербайджанской резолюции 295 депутатов проголосовали за, 1 против, а 36 решили воздержаться.

Как отметила депутат Николь Дюрантон от парламентской группа RDPI, данная резолюция "подтверждает необходимость признания марионеточного режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана – т.н. "НКР". По ее словам, после такого признания Париж потеряет возможность "играть роль посредника в целях установления прочного мира".

Она подчеркнула, что большая часть ее группы заняла позицию конструктивного воздержания, выражающую "серьезное и глубокое сомнение в целесообразности такого проекта резолюции".