РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Раскрыта причина отказа 36 депутатов Сената Франции голосовать за антиазербайджанскую резолюцию

Раскрыта причина отказа 36 депутатов Сената Франции голосовать за антиазербайджанскую резолюцию

По результатам недавнего голосования во французском Сенате по антиазербайджанской резолюции 295 депутатов проголосовали за, 1 против, а 36 решили воздержаться.

Как отметила депутат Николь Дюрантон от парламентской группа RDPI, данная резолюция "подтверждает необходимость признания марионеточного режима, созданного Ереваном на территории Азербайджана – т.н. "НКР". По ее словам, после такого признания Париж потеряет возможность "играть роль посредника в целях установления прочного мира".  
Она подчеркнула, что большая часть ее группы заняла позицию конструктивного воздержания, выражающую "серьезное и глубокое сомнение в целесообразности такого проекта резолюции".

745 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version