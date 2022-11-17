Алматы за ночь завалило снегом

17 ноя. 9:28

Обильный снегопад в Алматы завершился к шести часам утра. За ночь коммунальные работники вывезли из города 105 кубометров снега, передает Управление развития коммунальной инфраструктуры города.

Снегопад в Алматы начался накануне в полдень и продлился до сегодняшнего утра.

"В целях предупреждения гололеда силами 126 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 06:00 17 ноября использовано 2856 тонн. В городе выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см. Ночью были организованы колонны спецтехники по сгребанию снега. В верхней части города начаты работы по его вывозу, уже вывезено 105 кубометров", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан.

Ночью на улицах мегаполиса работали 414 единиц техники, в том числе 126 пескоразбрасывателей, а также 379 дорожных рабочих. С утра на улицы города выехали 452 единицы техники и 1280 дорожных рабочих, которые ведут работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

По прогнозу Казгидромета, днем в Алматы осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.