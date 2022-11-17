Рост тарифов ЖКХ снова ударит по потребительскому спросу россиян

17 ноя. 8:59

Тарифы ЖКХ с 1 декабря в среднем по стране вырастут на 9%, и это отразится на жизни россиян, - рассказала аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева.

Декабрьское повышение станет вторым в 2022 году, при этом правительство после 1 июля обещало не увеличивать показатель весь следующий год. Однако рост тарифов необходим в связи с увеличением издержек организаций в сфере ЖКХ. В условиях повышения цен на более, чем 20%, а также при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям необходимо обеспечивать жилые помещения и инфраструктуру, - отметила Киселева, передает агентство "Прайм".

Рост доли расходов на оплату ЖКУ в бюджете россиян приведет к новым ограничениям для потребительского спроса, уменьшив тем самым поддержку экономического роста страны, - предупредила эксперт.