Непростое согласие. Узбекистан и Киргизия готовы урегулировать приграничные вопросы

Узбекский парламент сразу в трех чтениях принял пакет законов, ратифицирующих достигнутые договоренности с Бишкеком относительно отдельных спорных участков границы и совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Завершился сложный переговорный процесс, который продолжался более двух лет. Можно ли утверждать, что это согласие окончательно и в спорных вопросах поставлена точка?

Правительство Узбекистана в лице премьера Абдуллы Арипова уверено, что это именно так, и теперь у Ташкента не осталось проблемных точек на границах с соседями по региону. Для примера масштабности темы, граница с Киргизией – 1170 км, а с Казахстаном – 2356 км. То, что вопрос демаркации непростой, очевидно даже в сугубо географическом измерении, а ведь оставался комплекс "спорных участков границы" - проблема, сохранявшаяся еще с момента распада СССР.

Какой оборот могут принять споры вокруг демаркации границы показывает конфликт между Киргизией и Таджикистаном, который сглаживали всем миром и последствия которого ощущаются до настоящего времени. Похоже, что Ташкенту и Бишкеку удалось избежать негативного сценария, но некоторые местные эксперты призывают не спешить с оптимистическими выводами.

Так, в конце октября в Бишкеке прошли задержания политиков и активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Среди задержанных оказались бывшие кандидаты в президенты Клара Сооронкулова и Равшан Джеенбеков, а также несколько бывших депутатов и членов правительства.

22 октября создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил, что в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

24 октября (на следующий день после задержаний 26-и активистов) в Бишкеке прошли акции протеста. В них участвовало относительно немного активистов – несколько сотен человек, но информационный эффект от митингов оказался заметно большим, нежели численный состав их участников.

15 ноября в день ратификации пакета документов парламентом Узбекистана в Бишкеке прошла новая акция протеста, число ее участников уменьшилось, но активисты пригрозили властям страны регулярными акциями протеста, которые они намерены приурочить к дате рассмотрения парламентом соглашения о передаче Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану.

Не остались в стороне международные правозащитные организации, которые с привычным энтузиазмом включились в поддержку задержанных киргизских активистов.

Если кратко описать суть протестных требований, то они сводились к призывам отказаться от двустороннего обмена. Математика размена проста. За Киргизией остается 19,5 тысяч гектаров земли, которые Ташкент передает в качестве компенсации. За Узбекистаном – водная территория Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им, как уже говорилось выше, будут совместно две страны.

Водохранилище расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Киргизии и Андижанской области Узбекистана. Оно было спроектировано в 1962 году и введено в эксплуатацию в 1970-е годы. Образуется водами трех рек Киргизии: Тар, Кара-Кульджа и Кара-Дарья. 14% воды Кемпир-Абада идет на полив земель Сузакского и Кара-Суйского районов. Для Узбекистана водохранилище имеет стратегическое значение – оно орошает более 2 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

С учетом дефицита водных ресурсов этот вопрос носит судьбоносный характер для отношений двух стран.

Теперь соглашение должен ратифицировать Жогорку Кенеш. Об остроте дискуссии вокруг документов свидетельствует заседание профильного комитета по международным делам парламента Киргизии. В ходе его заседания семь депутатов поддержали принятие закона, четыре - покинули помещение до начала голосования, трое просто не явились.

Однако местные эксперты полагают, что и киргизская сторона ратифицирует документ, поставив точку в столь непростом переговорном процессе.