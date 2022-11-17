В Сочи приостановили расширение "Сириуса"

17 ноя. 8:44

Жители Сочи, депутаты, чиновники и бизнесмены не поддержали попытку спешно увеличить площадь территории опережающего развития "Сириус" почти в 63 раза, и рассмотрение законопроекта перенесли как минимум на две недели, - сообщил депутат Госдумы от Сочи, Апшеронского и Белореченского районов, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"До последнего момента вопрос о своевременности рассмотрения этого законопроекта оставался предметом серьезной дискуссии в стенах Госдумы и самом Сочи. Предполагается, что в ближайшее время его обсудят на совещаниях в администрации Президента РФ", - рассказал депутат, передает портал Юга.ру.

Ранее Затулин написал большой отзыв на законопроект расширения "Сириуса".

"Передачу части территории Сочи с 14 населенными пунктами и 25 тыс жителей предлагают без всякого опроса населения. Авторы проекта не приводят никаких оснований для присоединения к "Сириусу" части Сочинского национального парка, биосферного заповедника, территорий РАН и других, представляющих особую ценность для Сочи как единого кластера", - отметил депутат, подчеркнув: если в федеральный закон внесут изменения и отдадут "Сириусу" земли главного российского города-курорта, то Сочи потеряет перспективу развития как место для зимнего и летнего отдыха.

Депутат предложил отложить обсуждение законопроекта, чтобы провести дополнительные консультации с экспертами и опросить жителей населенных пунктов, которые должны войти в состав "Сириуса".

Напомним, федеральную территорию "Сириус" хотят увеличить в 60 раз за счет заповедников, курортов Красной Поляны и земель Сочи – такой законопроект внесли в Госдуму в октябре. К "Сириусу" хотят присоединить 88 тыс га, сейчас площадь необычного субъекта составляет около 1,4 тыс га с олимпийскими объектами, туристической инфраструктурой в Имеретинской низменности и населением в 13 тыс человек.