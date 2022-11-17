Турецкие отельеры готовятся к лету поднять цены

17 ноя. 8:29

Стоимость размещения в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года увеличится на 30-50%, - сообщает АТОР.

"Рост цен неизбежен. Затраты в гостиничном секторе выросли, это же касается и вообще всех других аспектов жизни в Турции. Подорожало все – от помидоров до электроэнергии", – заявил менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан, передает РИА Новости.

Цены на отдых в отелях высокого уровня в Турции следующим летом вырастут на 35-50%, - полагает представитель Kilit Hospitality Group Гюзель Кыйяк. Сейчас, в рамках раннего бронирования, скидки на размещение доходят до 30%, но говорить о том, что туристы уже осознали выгоду и начали активно покупать путевки в Турцию на лето 2023 года, пока не приходится.

Тем не менее, турецкие отельеры не прогнозируют спада интереса россиян к отдыху в Турции из-за роста цен: "Каждый год на протяжении многих лет цены на отдых в Турции растут. И каждый год туристы реагируют на такую ситуацию одинаково – либо они сокращают продолжительность своего отдыха, либо переориентируется на более бюджетные отели. Но массового отказа от самих поездок никогда не происходит", - рассказала Гюзель Кыйяк.

Это подтверждают и российские турагенты: спрос на дорогую Турцию в этом году бьет рекорды, а на период новогодних праздников Турция находится в тройке лидеров у наших состоятельных туристов.