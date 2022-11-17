Под Карагандой сошли с рельсов товарные вагоны

17 ноя. 8:13

Сегодня утром на перегоне Карабас возле Караганды сошли с рельсов 14 грузовых вагонов, железнодорожные власти Казахстана временно приостановили здесь движение всех поездов.

"17 ноября 2022 года в 6 часов 15 минут на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда-Сортировочная - Акадыр Карагандинской области в грузовом поезде допущен сход с рельсов 14 вагонов. На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам", - сообщается на сайте "Қазақстан темір жолы".

Факт был зарегистрирован транспортной полицией Карагандинской области. Виновных могут привлечь к ответственности за нарушение правил движения и и эксплуатации железнодорожного транспорта. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка и Астана, - говорится в сообщении КЖД.