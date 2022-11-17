ФАО задумалась над предложением России по бесплатному экспорту зерна

17 ноя. 7:58

Предложение Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

"Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН, потому что как за зерновую сделку, так и за реализацию меморандума, который Россия подписала с ООН, отвечают лично заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан", - рассказал Кобяков, передает РИА Новости.

Напомним, зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, а истекает договор 19 ноября. Но это лишь часть более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Власти РФ уже заявили, что готовы в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс т зерновых. В то же время российская часть стамбульских договоренностей до сих должным образом не выполняется.