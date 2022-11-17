Япония запасается российским СПГ

17 ноя. 7:44

Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7%, однако импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 34,9%, - свидетельствуют статистические данные, обнародованные сегодня министерством финансов Японии.

Также Япония снизила объемы импорта из России железной руды (-73,6%) и цветных металлов (-21,5%), - передает РИА Новости.

В тоже время Страна восходящего солнца на 804,1% увеличила в октябре экспорт в Россию медицинской продукции, также вырос экспорт комплектующих для компьютеров.

В частности, по сравнению с октябрем 2021 года объем экспорта комплектующих для компьютеров вырос на 340,8%. Вместе с этим экспорт самих компьютеров в октябре снизился на 72,9%.

На 20,8% в октябре текущего года вырос и экспорт в Россию японских автомобилей.