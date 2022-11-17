СМИ: в США республиканцы взяли контроль над палатой представителей

17 ноя. 7:28

Республиканцы берут под контроль палату представителей в конгрессе США, набирая минимально необходимое для этого большинство в 218 мест, - свидетельствует прогноз телеканала CNN.

В активе у демократов, которые до сих пор контролировали нижнюю палату конгресса, 208 мест, не распределены еще девять мест. Однопартийцы Джо Байдена ранее смогли сохранить большинство в сенате, получив 50 мандатов против 49 у республиканцев, - передает РИА Новости.

Сам президент США уже поздравил республиканцев с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США, заявив о готовности взаимодействовать с ними.

Напомним, промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но большинство в палате представителей будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты - руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.