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СМИ: в стамбульском районе Фатих взорвался газ, есть пострадавшие

СМИ: в стамбульском районе Фатих взорвался газ, есть пострадавшие

Минувшей ночью десять человек пострадали в результате взрыва газа в центральном районе Стамбула Фатих, - сообщает турецкое информационное агентство DHA.

Взрыв прогремел при проведении работ на газопроводе на одной из улиц района. По неустановленной причине произошла утечка газа, тогда все и случилось, в том числе начался пожар на первом этаже трехэтажного дома, - передает "АиФ".

Всех пострадавших госпитализировали, среди них - три работника газовой компании.

Что касается пожара, его оперативно потушили.

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