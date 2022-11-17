Россиян с 1 декабря ждут изменения в системе ОМС

17 ноя. 6:58

Россияне с 1 декабря столкнутся с изменениями в ведении учета в системе ОМС, - рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 декабря вместо полиса россияне смогут предъявлять удостоверение личности – такое нововведение направлено на консолидацию данных о пациентах, "обсуживавшихся" на региональном и федеральном уровне, обеспечение доступа к сведениям полиса, что упростит оформление документов и повысит эффективность обмена данными между медучреждениями, - пишет "Прайм".

Профессор подчеркнула, что несовершеннолетних планируется вынести в отдельную категорию.

Получить электронный полис лица без ОМС могут через портал "Госуслуг", а новорожденным с 1 декабря он будет выдаваться автоматически. Сведения о бумажном полисе также автоматически появятся в ГИС ОМС, - добавила Финогенова.