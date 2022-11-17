В столичный регион придут снегопады и небольшое похолодание

17 ноя. 6:44

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, днем пойдет небольшой снег, в Москве и Подмосковье ожидается гололедица и до 6 градусов мороза, - сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 2 до 4 градусов мороза, по области - от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление приблизится к норме и составит 745 мм ртутного столба.