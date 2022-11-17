СМИ: КНДР снова запустила очередную баллистическую ракету

17 ноя. 6:26

Минувшей ночью КНДР опять запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, - сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап.

Южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Наши военные примерно в 10:48 (04:48 мск) в четверг 17 ноября засекли пуск Северной Кореей одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан провинции Канвондо", - сообщил комитет, передает РИА Новости.

В этом году было уже 38 дней, когда КНДР проводила ракетные испытания, включая пуски крылатых ракет, в том числе пуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12" на рекордное расстояние в 4500 км, и предположительные пуски новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", испытания баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.