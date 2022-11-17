Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

17 ноя. 6:12

За минувшие сутки в Казахстане выявлены 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Сутками ранее число таких случаев составляло 60, - передает Sputnik Казахстан .

Лечение от болезни в стране продолжают получать 786 человек, 90 из них находятся в стационарах, на амбулаторном уровне лечатся 696 пациентов.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациента, - говорится в сообщении.