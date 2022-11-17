Нефть по $200: какие факторы на это работают

Неделю назад американское Управление энергетической информации снизило прогноз спроса нефть в 2023 году на 320 тыс. баррелей в день, а предложение упало на 300 тыс. баррелей в сутки. На этой неделе ОПЕК также пересмотрела свой прогноз на следующий год в сторону понижения - на 100 тыс. баррелей в сутки, ссылаясь на экономические проблемы мирового нефтяного рынка. Картель стран-производителей предупредил, что с поставками тоже могут возникнуть осложнения.

По данным Oil Price, основным фактором, сдерживающим спрос, остается ситуация с пандемией в Китае. Ежедневно новая информация по этому вопросу, в зависимости от ее содержания, приводит то к росту, то к снижению нефтяных цен. Скорее всего, подобная тенденция сохранится и в следующем году. А со стороны предложения тучи сгущаются. Европейский союз готовится к эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу с декабря, и к запрету на нефтепродукты, который начнет действовать через два месяца.

G7, в свою очередь, завершает разработку ценовых ограничений на российскую нефть, чтобы достичь двух противоречивых целей: обеспечить потоки российской нефти на международных рынках и сократить доходы страны. По данным ОПЕК, европейское эмбарго создаст ”дополнительные перебои в поставках энергоносителей” и усугубит экономическое замедление.

Ценовые ограничения G7 вступают в силу 5 декабря, как и европейское эмбарго, и вокруг них возникает немало вопросов, в частности, как они будут применяться и контролироваться.

Скорее всего, ожидаемое влияние ценовых ограничений на баланс мировых поставок нефти преувеличено. Шесть из семи членов G7 уже либо ввели запрет на импорт российской нефти, либо являются членами ЕС, а потому будут соблюдать эмбарго.

Япония единственная страна из G7, которая получила освобождение от санкций в связи с серьезной зависимостью от импорта энергоносителей: на данном этапе российские нефть и газ незаменимы для энергетической безопасности страны.

Изначально идея ценового потолка G7 предусматривала вовлечение Индии и Китая, поскольку они стали основными импортерами российской нефти с тех пор, как Запад стал избегать российских поставок с февраля. Но ни Индия, ни Китай не одобрили идею, и скорее всего, будут продолжать закупать нефть напрямую из России, обеспечив страхование и прохождение судов с тем, чтобы не нарушать схему ограничений.

Хотя ценовые ограничения едва ли станут серьезной проблемой для мировых поставок, они усилят неопределенность на нефтяном рынке. Для некоторых трейдеров неопределенность крайне важный фактор: они ставят на то, что стоимость нефти поднимется до $200 за баррель.

На прошлой неделе 200-долларовый опцион на покупку нефти марки Brent в марте 2023 года стал одним из самых торгуемых контрактов на рынке, сигнализируя о том, что несмотря на опасения в связи с китайским спросом, ожидания ограниченного предложения все еще сильны.

По данным Bloomberg, трейдеры, торгующие опционами, более агрессивны, чем обычно: разница между бычьими и медвежьими ставками на нефть на рекордном уровне.

По мнению аналитиков, эмбарго ЕС и ценовые ограничения G7 в отношении российской нефти снизят глобальное предложение на миллион баррелей ежедневно, начиная с декабря.

Не стоит также забывать о сокращениях ОПЕК (аналогичного объема) и замедлении американского сланцевого производства. В этом контексте у цен действительно есть все условия для роста. Тем не менее понижательное давление по-прежнему велико, как из-за ситуации с коронавирусом в Китае, так и ввиду того, что чем выше цена на нефть, тем больше вероятность разрушения спроса на самый продаваемый товар в мире.