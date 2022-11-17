Маргарита Русецкая: ”В Азербайджане русский язык увереннее всего себя чувствует в сфере научной коммуникации”

Вчера в Москве прошло заседание секции "Сохранение этнокультурного и языкового многообразия России" Всероссийской научно-практической конференции "Россия: единство и многообразие". Депутаты Госдумы, сенаторы, руководители этнокультурных, научных, образовательных, общественных и молодежных организаций, писатели, общественные деятели, журналисты, эксперты из регионов страны и государств СНГ говорили о национальной и культурной политике, в частности, в связи с вхождением в состав РФ новых территорий и проведением специальной военной операции. Член Совета при президенте РФ по русскому языку Маргарита Русецкая рассказала "Вестнику Кавказа" о положении русского языка на постсоветском пространстве, в частности в Армении и в Азербайджане .

- Маргарита Николаевна, в чем для вас как для филолога актуальность темы сегодняшней секции? Насколько она актуальна для республик Южного Кавказа?

- Сегодня мы говорили о языковом единстве и многообразии в Российской Федерации. Но мы знаем, что азербайджанский язык, армянский язык - это языки и народов Российской Федерации. Когда мы говорим о подготовке специалистов для преподавания языков, то мы в том числе подразумеваем и подготовку специалистов для преподавания армянского и азербайджанского языка. Мы знаем, что более 70 языков изучаются в Российской Федерации, для этого государством созданы условия: выделены деньги для того, чтобы были подготовлены кадры, учебные программы и учебники, чтобы были часы в учебном плане наших школьников, чтобы эти языки поддерживать.

- Чем определяется позиция русского языка в республиках бывшего Советского Союза?

- Его статусом, местом и ролью в сфере общественно-государственной коммуникации, в образовании, в науке, в СМИ. Если посмотреть совокупно все эти параметры, то можно сказать, что русский язык за 30 лет хоть и потерял 50 млн носителей, говорящих на русском языке в связи с распадом Советского Союза, вместе с тем удерживает первую позицию среди всех языков на постсоветском пространстве. Поэтому можно говорить, что и в Азербайджане, и в Армении русский язык сохраняется как язык образования, как язык, который изучается и на котором ведется преподавание в государственных образовательных организациях. И в школах, и в вузах русский язык сохраняет свой статус как язык науки. Если же говорить по суммарным показателям, то Азербайджан и Армения не входят в топ стран постсоветского пространства по распространенности русского языка. На первых позициях располагаются Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

- Но среди азербайджанцев среднего возраста и старше сложно найти человека, который бы не говорил по-русски. В каких сферах распространен русский язык?

- Если говорить об Азербайджане, то здесь русский язык увереннее всего себя чувствует в сфере научной коммуникации. Если анализировать базы научных публикаций, то среди публикаций, подготовленных учеными Азербайджана, значительное число научных статей на русском языке. Это статьи, которые входят не только в нашу базу РИНЦ [Российский индекс научного цитирования], но и в международные Scopus и Web of Science. То есть русский сохраняет статус языка науки.

- Азербайджанцы охотно отдают своих детей учиться в русскоязычные школы. Какое место, по вашим данным, занимает русский язык в образовании?

- Здесь востребованность русского языка высокая: мы смотрели данные социологических опросов и ситуацию с заполняемостью мест в русскоязычном образовательном секторе. Безусловно, языковая политика, языковая образовательная политика - это часть большой политики. Поэтому без установки на поддержку того или иного любого иностранного языка, без реальных управленческих мер, которые в том числе поддерживались бы и финансированием, сдвинуть ситуацию невозможно. Недостаточно одной позиции России и представителей русского языка.

Безусловно, сохраняются тесные профессиональные контакты, проводится огромное количество конференций, стажировок, взаимообучения. И в Азербайджане, и в Армении сохраняются и действуют старейшие и очень высококвалифицированные научные школы: русистика Азербайджана, русистика Армении.

Это даже не проблема профессионального сообщества, это проблема государственных решений. Потому что кадры, которые были подготовлены в советский период, стремительно стареют, они уходят из системы образования, новые готовятся в количестве, недостаточном для того, чтобы поддержать, сохранить и обеспечить, но готовятся они ровно в том количестве, которое необходимо для заполнения государственных мест.

Поэтому если не будет увеличиваться число мест с русским языком, как в школах, так и в вузах для подготовки кадров, то, соответственно, не будет потребности, значит, не будет интереса к этой специальности, поскольку сегодняшняя молодежь выбирает те профессии, те программы профессионального образования, которые гарантируют им конкурентоспособность на рынке труда, хорошие зарплаты, хорошие возможности построения карьеры и так далее.

Нужен набор государственных мер по открытию школ, по созданию новых педагогических ставок. И очень важный момент - на уровне вузовской подготовки, научной системы воспроизводства кадров с высокой научной квалификацией. Это кандидатские, докторские, советы, защиты, работы, исследования, учебники, монографии. Мы проанализировали этот показатель, к сожалению, за последние годы, несколько лет на всем постсоветском пространстве буквально пальцев на двух руках хватит посчитать, сколько было защищено кандидатских и докторских диссертаций.