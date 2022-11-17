Краснодар наладит выпуск собственных окон и дверей из ПВХ 

17 ноя. 1:34

Власти Краснодара в будущем году намерены достроить завод по производству окон и дверей из ПВХ-профиля, его возведут в рамках инвестиционного соглашения, рассказал телеканалу "РБК Юг" глава городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

"Строительство объекта почти завершено. Сейчас проводятся процедуры, которые предшествуют вводу в эксплуатацию. Остался заключительный рывок, и в следующем году мы увидим интенсивно работающее предприятие", - поведал он, уточнив, что завершить работы планируют в первом квартале 2023 года.

В возведение завода предполагается инвестировать три миллиарда рублей. Когда заработают все его 35 производственных линий, фирма будет выпускать около 150 тыс т продукции в год.