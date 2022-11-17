До конца года заработают еще два простаивающих ингушских предприятия

17 ноя. 0:23

Власти Ингушетии утвердили список простаивающих предприятий, которые будут вовлечены в хозяйственный оборот в кратчайшие сроки, сообщил сегодня глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Это 11 объектов, два из которых запустят до конца 2022 года. Нам необходимо развивать собственное производство. Сейчас, когда иностранные производители отказались поставлять свою продукцию на российские рынки, перед нашими предприятиями открываются большие экономические возможности", - написал он в своем Telegram-канале.

Речь идет о комбинате детского питания в Назрановском районе и светодиодном заводе в Малгобеке. Будет увеличена и мощность выпускаемой продукции птицекомплекса "Южный", закуплено оборудование для комбината стройматериалов и завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд", картонажной фабрики, кирпичного завода "Гиперпресс", стекольного завода и газотурбинной электростанции.

Высокотехнологичный завод осветительного оборудования в Малгобеке уже в процессе запуска.

"Каждый день простоя этих предприятий лишает бюджет потенциальных доходов, а граждан - рабочих мест. Это же большой потенциал для республики, и не использовать его - это было бы безответственно, я считаю. Эффекты от реализации названых проектов будут способствовать усилению экономической безопасности в условиях нынешних реалий", - добавил Калиматов.