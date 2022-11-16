Жаркая безвизовая страна запускает прямые рейсы в Россию

16 ноя. 23:53

В декабре Россию и Мьянму свяжут прямые рейсы, сообщает Tourdom.

Авиакомпания Myanmar Airways International запустит рейсы между аэропортом Мандалай и Барнаулом, Кемерово, Новосибирском, Иркутском, Читой, Улан-Удэ. Тур на двоих на неделю обойдется минимум в 130 тыс рублей.

В Мьянму российские туристы могут приезжать без визы на срок до 30 дней. Для прохождения погранконтроля нужно предъявить загранпаспорт, действительный еще минимум шесть месяцев, справку о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" подходит) или результаты ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до визита. Также туристам, прилетающим в Мьянму необходимо на месте пройти экспресс-тест на антитела, он обойдется в $7,5, результаты будут готовы в течение 10 минут.

Кроме того, туристам обязательно иметь медстраховку от COVID-19, оформленную в Myanma Insurance.