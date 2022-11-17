СМИ: казахстанских автолюбителей обеспечат карагандинскими шинами

17 ноя. 5:34

В Карагандинской области в скором времени планируется запуск шинного завода, - сообщает телеканал 24.kz.

Шинный завод производственной площадью 65 тыс кВ м планируется запустить в 2023 году. Ведется установка нового оборудования, строительно-монтажные работы завершены наполовину, а его будущий персонал проходит обучение в Нижнекаменске. Будущих шинников по нужным заводу специальностям обучает и колледж Сарани, где они обучаются технологии сборки автопокрышек, каждая из которых будет проходить тройной контроль качества, - передает Sputnik Казахстан.

Выпуская в год 3,5 млн шин для легковых и грузовых авто, завод сможет полностью обеспечить потребности Казахстана, - уверен директор предприятия Александр Смышляев.