КЧР ждет первый урожай фундука в следующем году

17 ноя. 3:33

В Карачаево-Черкесии высажена плантация фундука, ожидается, что первый урожай будет собран в следующем году.

"В 2023 году в Карачаево-Черкесской Республике соберут первый урожай с фундуковой плантации. Урожай планируют собрать в селе Красный Восток Малокарачаевского района", - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Высажено около 10 тыс саженцев сорта "трапезунд", завезенного из Крыма. Высадка саженцев фундука в КЧР стартовала в 2017 году. Ожидается, что 1 га будет давать до 1 тонны ореха.

"Сад позволит не только обеспечить республику полезными плодами, но также посадочным материалом, так как фундук активно дает прикорневую поросль и поэтому может стать источником посадочного материала для многих хозяйств республики", - отметили в пресс-службе.