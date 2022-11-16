Закон "О деолигархизации" прошел второе чтение в парламенте Грузии

16 ноя. 21:59

Грузинский парламент во втором чтении принял законопроект "О деолигархизации".

Как сообщает Sputnik Грузия, за него проголосовали 76 депутатов, против выступили шесть законодателей.

В редакцию, в которой закон принят сегодня, внесены изменения по поводу того, в чьей компетенции будет признание человека олигархом. Сначала предполагалось, что это должен решать парламент на основании информации от правительства, члена Национального совета безопасности, Нацбанка, Службы госбезопасности, Национального агентства конкуренции, депутата, комитета парламента или фракции.

Если законопроект будет одобрен во всех трех чтениях, то решать, олигарх человек или нет, будет правительство.