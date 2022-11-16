Капитальный ремонт ждет 70 школ в Чечне 

16 ноя. 21:24

В 2023 году в Чечне будет проведен капитальный ремонт 76 школ, сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, отметив, что вся необходимая проектная документация по ним готова.

По словам Хучиева, кассовое исполнение бюджетных средств в рамках региональных проектов в настоящее время составляет 19,8 млрд рублей, или 83,42%.

«В рамках госпрограмм и регпроектов ведется строительство, реконструкция, капитальный ремонт, благоустройство и рекультивация 394 объектов на общую сумму 29,96 миллиарда рублей. В том числе строительство четырех и реконструкция трех учреждений здравоохранения, строительство 40 общеобразовательных школ на 24 188 мест, строительство трех детских дошкольных учреждений на 440 мест и строительство здания центра детского технического творчества», - сказал он в ходе выступления на совещании социального блока.