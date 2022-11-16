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Уточнены объемы поставок газа с турецкого морского месторождения "Сакарья"

Уточнены объемы поставок газа с турецкого морского месторождения &quot;Сакарья&quot;

На первом этапе поставок газа с месторождения "Сакарья" в Черном море ежедневно в газораспределительную систему страны будет поступать 10 млн кубометров "голубого топлива", заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, на следующем этапе суточный объем добычи достигнет 40 млн кубометров, передает "Анадолу".

Глава Минэнерго добавил, что новое черноморское месторождение не только поможет формированию энергобезопасности Турции, но и даст возможность экспортировать часть добываемого газа через Центр международной торговли газом в Тракье.

Донмез добавил, что Дорожная карта по созданию центра будет готова до конца года.

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