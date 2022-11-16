Водохранилище появится в Забухе до 2026 года

16 ноя. 21:16

Водохранилище будет построено в селе Забух Лачинского района Азербайджана в срок до 2026 года.

Об этом говорится в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, утвержденной распоряжением президента.

Согласно проектной документации Забухчайского водохранилища и отходящих от него магистральных трубопроводов поливной водой будут обеспечены 12,1 тыс га земель в Губадлинском и Зангиланском районах.

Работы выполнят ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", Госкомитет по градостроительству и архитектуре и министерство сельского хозяйства Азербайджана.