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Водохранилище появится в Забухе до 2026 года

Водохранилище появится в Забухе до 2026 года

Водохранилище будет построено в селе Забух Лачинского района Азербайджана в срок до 2026 года.

Об этом говорится в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, утвержденной распоряжением президента.

Согласно проектной документации Забухчайского водохранилища и отходящих от него магистральных трубопроводов поливной водой будут обеспечены 12,1 тыс га земель в Губадлинском и Зангиланском районах.

Работы выполнят ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", Госкомитет по градостроительству и архитектуре и министерство сельского хозяйства Азербайджана.

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