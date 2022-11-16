США ввели санкции против сотрудников иранского телевидения

16 ноя. 20:48

Вашингтон ввел санкции в отношении шести высокопоставленных сотрудников Иранской телерадиовещательной корпорации IRIB, такое сообщение опубликовано на сайте Минфина США.

Причина расширения "черного" списка - "кампании подавления и цензуры" при освещении общенациональных протестов в Исламской Республике, отметили в ведомстве.

Вся собственность и активы подсанкционных лиц в США "должны быть заблокированы", под запретом любые сделки с участием лиц из США, связанные с собственностью включенных в список людей.